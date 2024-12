Após enchente e reforços, Inter tem aumento de dívida de R$ 257 mi em 2024

Ressalte-se que para calcular o débito líquido do Inter é preciso excluir as obrigações com a Andrade Gutierrez, relacionados ao Beira-Rio, porque são meramente contábeis.

O débito na casa de R$ 700 milhões é superior a um ano de receita do Internacional. O clube arrecadou R$ 423 milhões em 2023, e R$ 466 milhões em 2022.

O crescimento da dívida do Inter se dá por causa de um aumento de empréstimos de quase R$ 100 milhões no curto prazo. O valor saltou de R$ 62,8 milhões para R$ 161,5 milhões. No longo prazo, houve uma queda de R$ 5 milhões.



E a informação do mercado é de que o Inter ainda procura novos mútuos neste ano.

Além disso, o clube teve um crescimento da dívida com clubes e atleta. O montante chegou a R$ 118,7 milhões, o que representa um aumento de R$ 74,6 milhões no período.

Entre as causas, está obviamente a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, deixou o Beira-Rio submerso e o time sem poder jogar em casa. Em setembro, a diretoria colorada estimava em R$ 90 milhões o prejuízo do time, considerando também arrecadação perdida. O valor era quase o dobro da estimativa inicial.

Mas não é a única explicação. O déficit do Inter até setembro era de R$ 148 milhões. E está claro que o time colorado é mais caro do que o clube poderia pagar. O clube contratou jogadores caros como Borré (R$ 33 milhões), Wesley (R$ 11 milhões) e Thiago Maia (R$ 21 milhões). Tantos os gastos foram além do possível que o Inter deve a clubes como Flamengo e Cruzeiro parcelas por esses jogadores.