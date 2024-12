Athletico-PR tem prejuízo por veto que deu à cota de TV para rebaixados

No início de 2020, o Avaí propôs em uma assembleia de clubes que os rebaixados também tivessem direito a uma fatia dessa cota. A Globo topou. A maioria dos clubes foi a favor da mudança do critério, que implicaria em uma perda pequena para cada um dos outros.

Mas o contrato previa que alguns clubes tivessem a possibilidade de vetar a medida mesmo com maioria. O Athletico-PR assinara um contrato com a Globo em 2019 apenas para TV Aberta após longa disputa com a emissora, e tinha essa possibilidade de veto às regras. Negociou os direitos de pay-per-view com a Live Mode para transmissão em plataforma.

Pois bem, o Athetico-PR foi o único a vetar a mudança que iria favorecer os rebaixados.

Em 2024, a premiação do 16º clube do Brasileiro, último antes do rebaixamento, será de R$ 8,9 milhões.

Pelo critério acertado em 2020, os quatro que caíssem teriam valores pouco menores de patrocínio. Dá para calcular, pelo método da época, que o Athletico-PR, como 17º colocado, ganharia algo em torno de R$ 6 a 7 milhões.

Em compensação, como não houve a mudança, o Botafogo campeão por exemplo ganhou R$ 3 milhões a mais do que levaria nas condições alteradas.