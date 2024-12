Queda do Athletico impacta a negociação de direitos do Brasileiro de 2025

Mas o montante teria um novo decréscimo, de 10%, no caso de um número menor do que nove clubes da Libra. Isso porque haveria um número menor de jogos. Já havia uma expectativa de oito times do grupo na Série A. Mas na realidade, serão nove. Ou seja, a Libra ganhará um valor de aproximadamente R$ 1,16 bilhão.

A Liga Forte União, por sua vez, ainda está em negociação de parte dos jogos de seus times. Já foi vendida uma partida para a Record e YouTube (CazeTV). E outro jogo foi negociado com a Amazon. Nenhum desses contratos será afetado pela queda do Athletico. O montante previsto é de R$ 700 milhões por esses acordos.

Mas havia quatro partidas na mesa nas conversas com players. Só que, na prática, agora são 3,5 partidas para serem negociadas porque foram perdidos 19 jogos. Afinal, são 11 clubes e 55% do Brasileiro.

As conversas sobre essa fatia do Brasileiro ainda estão em andamento. A Globo está interessada e negocia com a Liga Forte União.

O número menor de partidas vai impactar a negociação, mas não está claro em que medida. Explica-se: o contrato seria por um período mais longo, isto é, haveria uma variação no número de jogos em cada edição.

Por isso, a tendência é que, se houver um acerto com a Globo, exista uma variação no valor do contrato a depender do número de clubes da LFU. Mas o modelo em que haverá essa oscilação de valores ainda não está definido.