Por que Flamengo decidiu mudar de rumo apesar de títulos e estádio

O caixa reforçado para contratar reforços se perdia na falta de um projeto esportivo mais bem desenhado, com um Norte certeiro. Não é correto dizer que o departamento de futebol é todo ineficiente porque acerta mais do que erra em contratações de jogadores, amarra bem contratos.

Mas os resultados se tornaram só dependentes do técnico de plantão. Quando se errava a escolha, era uma catástrofe. Quando se acertava, nunca havia um projeto estável de time.

Em paralelo, ao escolher o sucessor, Landim optou por um candidato que é identificado com um Flamengo de antes da revolução de 2013. Não vai aqui nenhum prejulgamento de Dunshee, que, como outros candidatos, tem méritos e defeitos. Mas é um fato que sua rejeição era alta. Até pelo pai que vendeu Zico na década de 80.

Neste sentido, Bap pode ser visto como mais parecido com Landim do que o próprio candidato de situação. Por que, como Landim, era um dos cabeças que atuou na gestão desde 2013, com idas e vindas no clube. Mais, uma boa parte dos líderes daquele movimento estava do seu lado, Rodrigo Tostes, Cláudio Pracowinick, Flávio Willeman, etc.

Na chapa de Maurício Gomes de Mattos, estava o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. E, com Landim, estava Landim, que se tornaria CEO. A imagem era de um projeto personalista.

O atual presidente encaminhou ainda o projeto de estádio rubro-negro com a compra do terreno do Gasômetro. Era o grande sonho da torcida, ponto para ele, que teve méritos na articulação com o poder público para viabilizar a aquisição.