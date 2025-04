Vasco tem barreiras de laudo e regras para pegar Flamengo em São Januário

Para defender seu plano, Pedrinho falou em realizar o jogo com torcida única. Isso contraria o Regulamento Geral de Competições da CBF, recém-publicado, e que vale sobre o Brasileiro.

Pelo RGC, o time visitante tem direito a 10% dos ingressos do estádio. No caso de limitações, esse percentual pode ser reduzido. Em São Januário, seriam 2 mil lugares.

Não há previsão de torcida única. Pelo RGC, a CBF pode mudar o lugar do jogo se for imposta uma partida sem visitante.

Mas e os clássicos em São Paulo que não têm torcida visitante? No Estado, existe uma determinação do Ministério Público válida para todos os jogos entre os grandes de que não haverá público que não seja do mandante.

Ou seja, a torcida única só poderia acontecer no clássico entre Flamengo x Vasco se a PM ou Ministério Público determinasse desta forma. Seria um caso excepcional já que não existe regra igual no Rio Janeiro para clássicos, todos os duelos têm torcidas visitantes mesmo que em inferioridade, como no caso das partidas do Botafogo com rivais.