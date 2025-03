Flamengo tem sinalização positiva do Estado para vender nome do Maracanã

O Flamengo já teve um sinal do governo do Rio de Janeiro de que poderá vender os naming righst do Maracanã. Esse é um dos planos da diretoria rubro-negra para aumentar a receita do estádio.

Juntamente com o Fluminense, o clube da Gávea tem a concessão do Maracanã por 20 anos.

Ao assumir o clube, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, tem priorizado aumentar as receitas do estádio e reduzir seus custos. O plano de vender os direitos do nome a um patrocinador foi revelado por ele em uma reunião do Conselho Deliberativo.