Qual foi a treta que fez a relação de Neymar e Jorge Jesus azedar

O termo é abrangente. E, no começo do ano, ganhou uma conotação adicional com a crítica que Jesus fez a Neymar por conta da condição física do jogador.

"É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe". Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, em janeiro de 2025

Esse foi o principal conflito público entre o técnico e o camisa 10 — que podem se reencontrar se a CBF avançar nas negociações com o português para treinar a seleção. O brasileiro já tinha ficado fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita.

Neymar não gostou do que disse Jesus. Alegou que tentava mostrar nos treinos que estava apto. "Quando fazia coletivos, quem decidia era eu", contou o jogador à CazéTV, depois da estreia no Santos, em fevereiro. Ambos podem manter as aparências, mas a relação no fim da passagem do astro pelo clube saudita não era das melhores.

O campo é o único lugar onde eu consigo me defender Neymar

No momento, Neymar tenta se recuperar de uma lesão muscular na coxa que o tirou da reta final do Paulistão e da convocação de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina.