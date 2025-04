Brasileiro tem acordo de R$ 227 mi por apostas; concorrência é questionada

O entendimento da Peak é de que, por regra de mercado, o direito de preferência funciona para igualar uma proposta uma vez garantindo a vitória. Não há possibilidade de uma contraproposta ou poderia haver uma disputa jurídica. A prioridade da empresa era respeitar o contrato, e levava em conta que o Brasileiro começaria no final de semana.

Já a Sportradar considera que poderia fazer uma contraproposta. No dia 25 de março, informou que oferece US$ 45 milhões (R$ 256 milhões) por três anos de contrato de Beting rights. O entendimento da empresa é de que a Libra não tinha encerrado o processo pois não votou o contrato.

Não há resposta à oferta porque a Peak considerava o processo encerrado.

No dia 28 de março, a Sportradar enviou um e-mail com reclamações para a Peak, com cópias para representantes da Liga. No documento, insinua que o processo parece conduzido para privilegiar a Infront.

Da parte da Peak, há um desconforto com essa postura da Sportradar e a posição de que a última proposta foi enviada fora do prazo. Para a agência de marketing, o processo não poderia ser reiniciado com o pouco prazo para o Brasileiro e com a ameaça de um problema jurídico.

O processo é considerado bem-sucedido porque o valor de 2024 era de US$ 5 milhões por ano e saltou para US$ 13,3 milhões.