Dívida do Flamengo aumenta para R$ 505 milhões em 2024

Trata-se de um número diferente do exposto pelo Flamengo no balanço: a dívida operacional líquida. Por esse critério, o número saltou de R$ 48 milhões para R$ 327 milhões. São conceitos diferentes já que o segundo trata só de pendências operacionais.

De qualquer maneira, o crescimento dívida líquida rubro-negra foi resultado de um aumento nos gastos com compra de jogadores (R$ 415 milhões em recorde histórico), associado a uma queda na venda de atletas (R$ 107 milhões). Ao final do ano, houve um déficit de R$ 734 mil, isto é, o clube quase empatou.

O maior crescimento no passivo foi justamente no pagamento de contratações. No total, o clube tem que quitar R$ 369 milhões nos próximos anos. E, deste total, R$ 221 milhões têm que ser pagos ainda em 2025.

Além disso, houve a compra do terreno do Gasômetro na faixa de R$ 150 milhões registrado no balanço. Neste caso, o impacto ocorreu no caixa do clube. Ao final de 2023, o caixa somava R$ 234 milhões, número que caiu para R$ 70 milhões na virada deste ano - o valor bem acima dos R$ 3 milhões projetados inicialmente.

Isso porque o clube continua com um patamar bem alto de receita, o maior do Brasil. A arrecadação bruta atingiu R$ 1,334 bilhão. Neste número, está incluía a receita obtida com o Maracanã, em uma mudança do critério no balanço rubro-negro.

E o clube teve um crescimento significativo nas receitas recorrentes, isto é, aqueles operacionais sem contar a venda de jogadores. O Flamengo continua a ver aumentos nas rendas comerciais (patrocínios, licenciamento, publicidade), além de ter obtido uma boa receita da Copa do Brasil.