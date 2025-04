CBF cria protocolo contra assédio a mulheres em jogos e regra para gramado

São quatro artigos sobre o assunto. Pelo RGC, é instituído que os organizadores do evento (clubes e federações) devem implantar um mecanismo para acolher vítimas e ouvir suas denúncias. É responsabilidade deles que as mulheres sejam protegidas de assédio nos estádios e sua voz seja ouvida.

A CBF explica que ainda vai detalhar como será o funcionamento do sistema para evitar assédio.

A questão da qualidade dos gramados ainda precisará de um esquema para fiscalização. Mas, pela primeira vez, a entidade estabeleceu um padrão de como devem ser os gramados.

O tamanho indicado é o padrão da Fifa 105 m x 68 m, com limites de tolerância até 100 m x 64 m e 110 m x 75 m.

Mais relevante, é estabelecido que os gramados devem estar cortados entre 20 e 25 milímetros. Não pode ser excedido esse tamanho. Também tem que se ter regularidade no corte e na irrigação antes do jogo. Repita-se: é um passo inicial e só no futuro vai se ter uma verificação sobre esse padrão.

O assunto também está em debate na Comissão Nacional de Clubes. Após a reunião no Conselho Técnico, vários clubes defenderam a padronização dos gramados, enquanto foi adiada a discussão sobre o sintético. O gramado artificial continua permitido no regulamento.