CBF quer técnico no próximo jogo, e trio português é mais viável

Está descartada a possibilidade de ficar esperando por um treinador até depois do Super Mundial de Clubes ou de repetir o processo de espera com Ancelotti.

Isso praticamente inviabiliza Carlo Ancelotti, que já avisou que tem contrato em vigor com o Real Madrid. Ele tem que dirigir o time até o final da temporada e dificilmente assinaria um acordo para a seleção brasileira, além do que só poderia ser depois do Mundial. Guardiola, sonho distante, entra na mesma categoria.

Entre os outros nomes, o técnico Jorge Jesus, hoje no Al-Hilal, parece como forte candidato porque já demonstrou disponibilidade de vir para seleção brasileira mais rápido. Quem conhece o treinador entende que ele poderia aceitar depois da Champions da Ásia, em maio. Ou seja, estaria pronto para convocação.

Jesus tem feito quase uma campanha para dirigir a seleção. Há a questão do relacionamento com Neymar, que pode voltar como astro da seleção. Mas o treinador português tem feito o possível para amenizar esse mal-estar ocorrido no Al-Hilal por causa da recuperação do jogador.

Outro técnico que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, gosta é Abel Ferreira, do Palmeiras. Mas a confederação tem como política só procurar treinadores de times brasileiros por meio da diretoria desses clubes. Ou seja, se ele fosse o escolhido, haveria uma conversa com Leila Pereira.

Não chega a ser um impeditivo, mas o fato de ser um técnico de um time brasileiro é um complicador.