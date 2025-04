Por que setor fechado da arquibancada foi bom para cofres do Flamengo

Com público de 48.453 presentes, o jogo contra o Inter gerou uma receita bruta no borderô de R$ 3,150 milhões. Como ocorrem em todos os borderôs, esse valor é levemente inchado por regra da CBF que obriga a contabilização do sócio-torcedor no mínimo com preço de mai.

Com público de 48.103 presentes, a partida diante do São Paulo em 2024 teve receita bruta de R$ 2,496 milhões. A regra da CBF já valia.

Isso porque a diretoria rubro-negra aumentou o preço médio de ingresso. O valor médio era de R$ 51,8 em 2024 e saltou para R$ 65,00 na atual temporada, considerando todas as pessoas que entraram, inclusive as gratuidades e cativas. Não por acaso há protestos de torcedores.

Na outra ponta, o fechamento de setores, entre outras medidas, reduziu as despesas de estádio de R$ 1,093 milhão para R$ 965 mil. Com queda em outros custos, o Flamengo aumentou consideravelmente sua receita líquida.

Contra o Inter, o clube obteve R$ 1,496 milhão, o que represente 47% do total. Na partida contra o São Paulo, com o mesmo público, o valor líquido foi de R$ 727 mil, isto é, 29% do total. Ou seja, o Flamengo ficou com R$ 750 mil extras pela nova política - o valor real é menor se considerarmos o inchaço do borderô da CBF.

De um lado, o clarão é ruim para o visual do estádio e os preços mais altos incomodam a torcida. Do outro, o Flamengo terá um aumento significativo de receita se mantiver essa estratégia.