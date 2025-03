CBF demite Dorival Júnior da seleção e abre busca por técnico estrangeiro

No entendimento da CBF, a seleção foi dominada taticamente pela Argentina, principalmente no meio-campo, e o treinador não conseguiu encontrar soluções para sair do problema.

Há uma percepção de falta de repertório do treinador para reagir.

A visão na CBF é que o treinador mostra um quadro oposto ao início do trabalho. Para dirigentes da entidade, o técnico começou bem nos dois amistosos, contra Inglaterra e Espanha.

Mas já se verificou problemas na Copa América. O comando da CBF entende que Dorival mudou o perfil de convocação e passou a chamar atletas que talvez não cumprissem o ciclo até a Copa.

A base do time não se fortaleceu, os resultados não vieram, e o treinador foi demitido.