Eleito, grupo de Bap prepara reformulação radical no futebol do Flamengo

Mas ainda falta um acordo definitivo. Isso porque, antes da eleição, já tinha sido feito um pre-contrato. O nome era mantido em sigilo antes do pleito.

Bap vai se reunir com seus pares nos próximos dias para acertar essas diretrizes e fechar o novo diretor para o novo futebol rubro-negro.

No caso de Filipe Luís, a tendência é de sua permanência como técnico. O próprio Bap, em entrevista após a eleição, falou que ele tem contrato até o final de 2025. Antes do pleito, o futuro presidente rubro-negro tinha deixado claro que queria que ele ficasse, mas que a situação seria analisada pelo novo diretor.

Será o novo dirigente também quem tocará uma reformulação em todos os quadros do futebol. A promessa é de que não haverá um novo vice de Futebol na prática, embora exista a previsão deste cargo pelo estatuto. O processo operacional agora está nas mãos do executivo.

Mas a percepção no grupo de Bap é da necessidade de uma reforma geral com trocas em várias funções do departamento de futebol.

Diretor executivo no futebol, Bruno Spindel ainda não tem sua situação definida. Ele foi levado ao clube por Bap no passado para a pasta de marketing. Mas está no futebol há cinco anos e alguns meses.