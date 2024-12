Textor, que denunciou corrupção, agora agradece CBF após ganhar Brasileiro

Sua denúncia durou meses e foi até a uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Em seu depoimento, o empresário norte-americano sustentou suas declarações iniciais. ?Ainda acredito que ele [Ednaldo] foi corrupto. Eu sustento essas declarações?

Durante todo esse período, Textor não apresentou nenhuma prova conclusiva de suas afirmações.

O STJD iniciou um processo por contra o dono do Botafogo. Mas, após uma denúncia da procuradoria do tribunal, o procedimento judicial se arrasta por meses sem conclusão. O empresário, portanto, nunca respondeu de fato por suas acusações sem prova até agora.

Com o título quase garantido, Textor começou a dar entrevistas em tom mais ameno em relação à CBF. Primeiro, falou à CNN que via uma mudança de postura da confederação. Com o título garantido, agradeceu ao presidente da CBF e à confederação.

No campeonato de 2024, o Botafogo só informou ter contratado um relatório da Good Game - a empresa de Inteligência Artificial - no clássico Flamengo x Botafogo, no início do campeonato. Foi apontado um erro de arbitragem em um lance interpretativo. E nunca mais se ouviu falar de análises da empresa.