À Justiça, Corinthians indica que dívida subiu R$ 300 mi na gestão Augusto

Só que, na administração de Augusto, houve diversas contratações em duas janelas de transferência, além de multas por saídas de técnicos e despesas altas no futebol. E obviamente houve juros sobre as dívidas anteriores - a maioria gerada nas gestões de Andrés Sanches, Duílio Monteiro Alves e aliados - que aumentaram o tamanho do bolo. Então, o Corinthians revelou o número de R$ 2,4 bi como passivo total.

A petição do Corinthians teve como objetivo requisitar a inclusão no RCE (Regime Centralizado de Execuções) ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, pediu de forma imediata a suspensão das execuções judiciais. A primeira medida foi concedida, mas a decisão sobre penhoras ficou para o juiz da Vara Empresarial.

Ao defender a medida imediata, o Corinthians informou que está com o seu caixa estrangulado. Por isso, vê a possibilidade de ficar sem condições de cumprir obrigações do dia a dia.

"Fluxo de Caixa Estrangulado. O fluxo de caixa do clube encontra-se deficitário, com projeções indicando a insuficiência para cobrir obrigações de curto prazo, como folha salarial e compromissos operacionais."

Entre os motivos listados, estão antecipações de receitas, dívidas antigas e um alto custo do futebol. O Corinthians tem um custo operacional de futebol de R$ 440 milhões por ano, segundo o documento.

O clube listou 10 ações que ameaçam com penhoras o clube, a maior é da Pixbet, ocorrida na gestão de Augusto Melo. O valor da cobrança é de R$ 38,9 milhões pela rescisão contratual. E já gerou bloqueio nas contas do clube. Isso ocorreu porque a gestão de Melo descumpriu o acordo para pagamento da empresa.