Conmebol: final única turbinou renda e elevou Libertadores a 'nível global'

O que subiu, de fato, foi a receita da Libertadores. A receita com direitos de TV teve um salto de 20% na última concorrência, atingindo o patamar de US$ 1,5 bilhão pelo contrato inteiro. Antes, esse montante era de US$ 1,2 bilhão, e houve o problema da desistência da Globo no meio.

"O futebol sul-americano está ingressando em um processo que tem muito pouco a realizar em relação às finais de referência no mundo. Ano após ano viemos superando nossos próprios recordes de audiência, de patrocínios e de visitantes que intercambiam suas culturas e paixões", contou Domínguez.

Outro fator exaltado pelo dirigente é o fim do fator casa, que é tão adorado pelos torcedores, na decisão. Como na Champions League, o campo neutro leva torcedores a viajar, mas não tem o fator caldeirão, nem as pressões extracampo da antiga Libertadores.

"Da mesma forma, tormenta a neutralidade da sede e elimina fatores externos, como a vantagem local em finais tradicionais, assegurando que o futebol seja o principal protagonista", analisou.

"Esta nova modalidade chegou para ficar porque prioriza enormemente o futebol sul-americano, desenvolve nossa cultura, nossa paixão e consolida um processo virtuoso que faz crescer todas as nossas equipes ao redor."

De fato, juntamente com as receitas, as premiações da Libertadores tiveram um salto e atingiram um total de R$ 1,130 bilhão. O campeão leva só pelo título US$ 23 milhões (R$ 115 milhões). É um prêmio maior do que o da Champions, porque a Conmebol prefere concentrar mais dinheiro no título do que a Uefa.