São Paulo e Allianz Parque tiveram benefício fiscal alvo de Haddad

"Hoje, nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores de uma forma agregada. Vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada sobre desoneração da folha e sobre a questão do Perse, como a Receita Federal tinha razão", disse o ministro.

Uma pesquisa na lista da Receita Federal encontra diversas empresas e um clube relacionados ao futebol e ao esporte. A lei prevê isenção para impostos como contribuição sobre lucro, imposto de renda, PIS e Pasep e Cofins.

O São Paulo Futebol Clube gozou de um benefício fiscal de R$ 1,9 milhão. O valor é relacionado ao PIS, segundo informado pelo próprio clube, e teria duração de cinco anos durante a pandemia. Mas o governo atual revogou a medida. Veja o posicionamento inteiro do clube no final do texto.

Outro que teve o benefício fiscal foi o Allianz parque. A Real Arenas Empreendimentos aparece na lista da Receita com um valor de R$ 9,4 milhões. Procurada pelo blog, a empresa não respondeu às perguntas sobre o tema.

Além dela, a Minas Area, empresa gestora do Mineiro, teve um benefício fiscal de R$ 594 mil. Já a Arena BSB, administradora da Arena BRB ou Mané Garrincha, deixou de pagar em impostos R$ 2,8 milhões.

Já a empresa do capitão do penta Cafu recebeu um benefício fiscal de R$ 221 mil. Sua agência de marketing tem o nome de Capi Penta International Football Player. Sua assessoria alegou que a empresa se enquadrava no programa por ter sido afetada pela pandemia. Veja pronunciamento abaixo.