Vini Jr e Raphinha encontraram uma trilha na seleção em meio ao nevoeiro

E o Brasil mostrou coisas positivas no aspecto ofensivo do primeiro tempo. Um ataque bem mais móvel do que nos jogos anteriores proporcionou o melhor dos atletas.

Sem estar fixo na esquerda, Vini Jr. apareceu para concluir na área, para triangular pela direita, algo mais parecido com o que ocorre no Real Madrid. Isso também foi proporcionado pela movimentação de Igor Jesus, o time parece funcionar melhor com um centroavante, só que um dinâmico.

Essa movimentação também contribuiu para um Raphinha como ponta-de-lança, em função similar a onde brilha intensamente no Barcelona na atual temporada. Seu gol de falta é um primor.

Para completar, Gerson proporcionou a armação por trás do ataque, veja o lançamento para Vini Jr no pênalti. E ainda chegou para chutar a gol.

De negativo, o time ficou exposto excessivamente às retomadas de bola da Venezuela e falou bastante na saída de bola. Tanto que, apesar de criado boas chances, proporcionou igualmente conclusões perigosas aos rivais, especialmente em erros de Ederson.

Com Bruno Guimarães e Gerson, o time sofre para marcar atrás, sendo mais eficiente quando pressiona o rival na frente.