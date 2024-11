Grupo de Textor enfrenta desafio financeiro e crise em clube-chave

Do total deste plano, US$ 600 milhões (R$ 3,5 bilhões) envolvem cessão de participação no grupo. Uma parte ocorreria por negociação de uma fatia do grupo diretamente e outra por IPO (lançamento de ações em bolsa).

O restante é dinheiro a ser obtido com a venda do Crystal Palace (45%) e novos refinanciamentos para pagar dívidas antigas. Esses débitos incluem compromisso grande com o grupo Ares Management, que pode tomar as ações do grupo Eagle se não for pago. É dessa ameaça que Textor quer se livrar.

Não está claro quanto percentualmente Textor está disposto a ceder da fatia de seu grupo de clubes dentro do IPO. Atualmente, uma parte já não pertence a ele, embora ele seja majoritário com em torno de 60% das ações.

Opa, então o Botafogo vai ter mais dinheiro para investir?

Não é bem assim, porque a situação do principal clube do grupo, o Lyon, exige bastante recurso para ser recuperada. Em novembro, como o clube é listado na bolsa de valores, foi publicado o relatório financeiro do time francês para 2023/2024.

Há uma dívida de 505 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões), valor bem superior à receita de 361 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões). Há empréstimos que somam 330 milhões de euros (R$ 2 bilhões). O Lyon, na prática, foi comprado com a geração de débito por Textor. O empresário prometia resolver em dois anos, mas a dívida aumentou 47 milhões de euros (R$ 288 milhões) na primeira temporada completa sob o empresário norte-americano.