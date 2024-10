O que se discute no Flamengo sobre as receitas para construir estádio

O tijolinho virtual foi uma aposta divulgada pelo próprio Landim que falou em colocar os nomes das pessoas no estádio em painéis como reconhecimento. As vaquinhas para pagar por estádios, no entanto, têm resultados incertos. De novo, nas discussões internas, essa receita perdeu força dentro da conta total.

O CEPAC, título de uso construtivo da Gávea, é outra aposta da diretoria. Depende de aprovação na câmera e de venda posterior para atingir os projetados R$ 700 milhões sonhados pela diretoria.

A diretoria do Flamengo faz as contas para, como prometeu em campanha eleitoral, tentar calcular receitas suficientes para fechar a construção sem comprometer o estádio do futebol. Não é uma conta fácil, apesar do otimismo.