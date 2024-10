CBF afasta 7 árbitros por erros em jogos de Flamengo, Palmeiras e Vitória

A comissão de arbitragem da CBF afastou sete árbitros de campo e de VAR depois da sequência de erros na rodada de sábado. A informação foi apurada pelo blog. Entre eles, estão os juízes que apitaram os jogos Flamengo x Juventude, Palmeiras x Fortaleza e Vitória x Fluminense.

Os árbitros afastados são: Bráulio Machado (campo) e Diego Lopes (VAR), que atuaram no Maracanã; Ramon Abatti Abel (campo) e Pablo Ramon, do jogo de Allianz Parque; e Flávio Souza (campo), Rodrigo Guarizo (VAR) e José Claudio, da partida no Barradão

Todos estão fora das escalas por tempo indeterminado para "reavaliação de desempenho técnico". As informação sobre o afastamento dos árbitros de VAR já tinham sido divulgadas porque houve uma mudança na escala da Série B.