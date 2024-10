Como o Corinthians seria punido por calotes em ligas europeias

O Corinthians deixou de pagar por aquisições de direitos de jogadores no prazo, incluindo transações com Cuiabá e Flamengo. Isso gerou críticas do time matogrossense e do rubro-negro. Ainda reviveu a discussão sobre a necessidade de um Fair Play financeiro para o futebol brasileiro, atualmente inexistente.

Mas como funcionam as regras financeiras já em vigor em ligas europeias? Que tipo de punição o Corinthians estaria submetido se jogasse no velho continente?

A Premier League tem as regras financeiras inseridas dentro do regulamento geral da competicão.