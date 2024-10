Flamengo debate com bombeiros capacidade de novo estádio e detalha rendas

A diretoria do Flamengo já conversa com o Corpo de Bombeiros para fechar a capacidade do estádio no terreno do Gasômetro. Haverá entre 75 mil e 79 mil lugares a depender das limitações impostas pelo organismo estadual.

A informação foi dada pelo vice-presidente do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches, em discurso de lançamento de sua chapa a presidente.

Pelas regras da prefeitura do Rio, o Flamengo tem de construir um estádio para pelo menos 70 mil pessoas. O presidente Rodolfo Landim mencionou o número de 80 mil.