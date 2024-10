Veto de venda a Textor e ilusão top 5: o acordo Vasco e 777 que fracassou

A venda do Vasco SAF à 777 Partners é um projeto que fracassou: a empresa se afundou em dívidas, há uma disputa judicial e a associação retomou o controle do futebol cruzmaltino. Dito isso, conhecer as condições deste acordo ajuda a mostrar como as promessas de um investidor são, muitas vezes, ilusórias.

O acordo de acionistas entre as partes foi conhecido no meio de uma ação da consultoria KPMG contra a Vasco SAF em que cobra pela intermediação do negócio. O total da ação é de R$ 5 milhões.

Boa parte das condições no contrato eram conhecidas desde que foi firmada a venda. Eram previstos R$ 700 milhões de investimentos por parte da 777, assim como assumia-se o pagamento de dívidas do clube no mesmo montante.