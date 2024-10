Com Augusto quieto, Conselho do Corinthians tem críticas a contrato de CEO

A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, nesta segunda-feira (7), teve críticas ao contrato da Alvarez & Marsal, empresa do CEO Fred Luz, que faz a gestão do clube. No local, o presidente alvinegro, Augusto Melo, ficou quase o tempo inteiro no celular e não rebateu os ataques.

A única fala do mandatário corintiano foi para garantir que não haverá SAF nem Recuperação Judicial do clube em seu mandato. Esse era um dos pontos em discussão na reunião.

Na segunda à noite, durante três horas, foi apresentado um relatório das comissões de marketing e Justiça. Como já relatado no UOL, uma parte tratava de desvios de ingressos do Fiel Torcedor para venda de não associados ao programa.