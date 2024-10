Filipe Luís terá voz no Flamengo 2025, mas impasse com Gabigol não mudou

Com contrato até 2025, o técnico Filipe Luís terá influência no planejamento no Flamengo para o próximo ano. Obviamente que a execução do plano depende da eleição para presidente do clube, que ocorrerá em dezembro, que definirá quem tocará o futebol rubro-negro.

Mas, apesar da titularidade recente e de declaração de Marcos Braz, não houve alteração na situação de Gabigol em relação a uma possível renovação. Lembrando, a diretoria tinha proposto um ano de extensão com aumento. O jogador não aceitou.

Pouco antes da eleição municipal, o vice-presidente de Futebol, Marcos Braz, então candidato a vereador, afirmou que a nomeação de Filipe Luís poderia ser favorável a Gabigol.