Brax fecha acordo de placas com Liga Forte e tem 19 times no Brasileiro

A agência Brax Sports Assets fechou um acordo para comprar as placas de todos os times da Liga Forte União no Brasileiro a partir de 2025, incluindo Séries A e B. O novo contrato será válido por cinco anos, não foi possível obter valores.

Com isso, a agência de marketing esportivo tem praticamente todas as propriedades comerciais em volta do campo do Brasileiro. A exceção é o Palmeiras que negociou com a empresa Sports Hub.

Entre os clubes membros da LFU, estão Internacional, Fluminense, Fortaleza, Athletico-PR, Vasco. Alguns dos times - Corinthians, Cruzeiro e Botafogo - já tinham acordo com a Brax e portanto ficam com seus valores previamente acertados.