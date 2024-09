CBF depende da Sul-Americana para definir se muda Flamengo x Corinthians

A diretoria da CBF ainda analisa a possibilidade de mudança da data da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Houve um pedido de alteração pelo clube rubro-negro feita diretamente à diretoria da confederação, mas a agremiação alvinegra é contra como manifestou em nota.

O segundo jogo da semifinal está marcado para o dia 17 de outubro, dois dias depois do jogo das eliminatórias da Copa. Ou seja, os times teriam os jogadores das seleções desgastados ou nem poderiam utiliza-los.

A proposta do Flamengo é trocar a data da semifinal do dia 17 para o final de semana, antecipando as partidas da rodada do Brasileiro.