Final feminina Corinthians x São Paulo aumenta em 43% a audiência da Globo

A decisão do Brasileiro feminino entre Corinthians e São Paulo aumentou em 43% da audiência da Globo na capital paulista na manha de domingo. O incremento é medido em comparação com a média da mesma faixa de horário, de 10h até meio-dia.

Normalmente, a Globo exibe o Programa Esporte Espetacular nesse horário. A emissora incluiu o jogo dentro do programa.

A decisão - vencida pelo Corinthians por 3x1 - marcou 10 pontos com 27% de participação no horário em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, onde não havia times envolvidos - atingiu 8 pontos.