Com sócio investigado, casa de apostas já pediu registro no governo

Uma empresa do grupo VaideBet e 365Bet já fez o pedido de autorização do governo brasileiro para operar apostas de forma regular em 2025. Mas o principal sócio do grupo, José André Rocha Neto, e uma das casas de apostas estão sendo investigada pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro. Esse tipo de caso pesa na análise do Ministério da Fazenda para o aval às bets.

A situação do grupo da 365Bet e VaideBet, ex-patrocinadora do Corinthians, é similar à da Esportes da Sorte, atual patrocinadora do clube alvinegro e do Palmeiras.

Na secretaria de apostas, a empresa BXP Bets Esportes Group entrou com o pedido de autorização para operar o jogo no dia 19 de junho. Seu capital é de R$ 30 milhões. Ela administraria três marcas, VaideBet, Obabet e BetPix365.