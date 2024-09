COI bloqueou 80 mil falas abusivas contra atletas como boxeadora argelina

No período olímpico, o COI informou ter um programa de inteligência artificial para identificar casos de abusos contra os atletas que era acionado automaticamente. Ou seja, mesmo que sem pedido do esportista, ele verificava as redes para analisar ataques.

"O impacto do programa foi grande", explicou Burrows.

Parte da unidade de segurança do COI, Gloria Visereas ressaltou que o abuso online não pode ser separado do físico porque afeta fisicamente o atleta. Além dos bloqueios, o COI incentivou discussões sobre saúde mental para criar um ambiente seguro na Vila.

A inteligência artificial do COI também servia para identificar potenciais descumprimentos dos direitos de patrocinadores e de detentores de direitos das Olimpíadas. Atletas que postaram vídeos de competições também podiam ser advertidos.

O COI tinha um acordo com as redes sociais para derrubar páginas que ferissem os direitos das Olimpíadas.

No caso da boxeadora argelina, o COI tomou uma posição forte de defesa da sua participação nos Jogos baseado no seu gênero feminino do passaporte. E descartou a tentativa da federação de boxe - que está banida do COI - de tentar tira-la da competição. Ao final, Imane Khelif foi medalha de ouro.