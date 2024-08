Flamengo paga valor recorde em Alcaraz após quatro tentativas frustradas

Com 21 anos, Alcaraz interessava ao Flamengo desde os seus 18 anos. Houve uma tentativa de contratação no final de 2021, quando ele estava no Racing. Os valores propostos eram mais baixos até porque os clubes saíam da crise da pandemia. Não houve acordo.

No meio de 2022, em julho e agosto, houve mais avanços do Flamengo para tentar de novo a contratação do meia argentino. Mais uma vez não houve sucesso.

No início de 2023, o clube rubro-negro ainda tentou novamente a contratação, mas o Racing o vendeu para o Southampton. O valor foi de 13,5 milhões de euros (R$ 80 milhões).

E, no meio da temporada do ano passado, com o rebaixamento do clube inglês na Premier League, o Flamengo voltou a sondar a situação do atleta para saber se o Southampton reduziria custos e faria vendas. Não houve avanço.

A avaliação do Flamengo é de que o jogador confirmou na Europa o seu potencial e volta mais tarimbado do que na época do Racing. Teve desempenho de bom nível na Premier League e Championship (segunda divisão inglesa). Jogou pouco em seu empréstimo na Juventus durante o início de 2024.