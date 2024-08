Sem consultar CBF, Liga Forte oferece horário do Brasileiro a TVs e bets

Na sua proposta, a Live Mode ofereceu às casas de apostas dois pacotes, uma no valor de R$ 131 milhões (pacote Golaço) e outra de R$ 132 milhões (com o nome de Replay). Havia empresas como a Betfair e Sportingbet negociando esses patrocínios com a Live Mode. Assim, no total, espera-se chegar a arrecadação próxima de R$ 500 milhões. Para isso, a Live ofereceu "uma nova transmissão especialmente feita para Betings".

Na prática, o documento aponta que haveria uma exposição de média de 2.318 minutos no pacote Golaço, o que representa mais do que o triplo de entrega da Globo. No caso de conteúdo, seriam 348 minutos, enquanto a emissora global entrega 2 minutos.

O outro pacote, Replay, entrega ainda mais minutos, um total de 2.516 minutos de mídia. Há uma previsão de programas exclusivos sobre apostas, antes e depois dos jogos, e várias inserções durante as partidas.

O material feito pela Live Mode incluiu o uso de marcas de clubes da Libra, como Flamengo e Palmeiras. Como noticiado pelo colega Danilo Lavieri, isso levou os clubes, que não fazem parte da Liga Forte União, a notificarem com uma ameaça de processo por uso indevido da marca.