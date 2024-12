Red Bull é rival dos sonhos no Super Mundial, mas só Botafogo pode pegá-lo

No entanto, esse é um desejo que apenas um brasileiro, o Botafogo, poderá ver se concretizar. Flamengo, Palmeiras e Fluminense, por serem cabeças de chave e já estarem livres de duelos com Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, outros integrantes do pote 1, terão obrigatoriamente uma equipe europeia "mais forte" no seu grupo.

É tão fraco assim?

Apesar de ter vencido dez das últimas 11 edições do Campeonato Austríaco, o Salzburg possui um elenco bem mais modesto do que os dos outros 11 representantes do Velho Continente no Super Mundial.

O time segue à risca a fórmula Red Bull de fazer futebol. Ou seja, é formado basicamente por garotos que são maturados ao longo das temporadas para futuramente serem vendidos a mercados mais ricos.

O problema é que todos os jogadores mais talentosos que passaram pelo clube nos últimos anos já foram negociados. E os bons valores que estão por lá atualmente (como o israelense Oscar Gloukh, o marfinense Karim Konaté e o bósnio Amar Dedic) ainda estão muito crus para um cenário mais competitivo.

Resultado: a versão atual do Salzburg é a mais fraca em muito tempo. O time ocupa uma decepcionante sétima colocação na liga da Áustria é o 32º colocado da fase classificatória da Champions e provavelmente não avançará de fase na competição continental.