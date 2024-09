Gallardo, 2 meses sem perder e final em casa: por que torcer contra River?

Os torcedores de Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, Botafogo e Flamengo, os times brasileiros ainda vivos na corrida pelo título da Copa Libertadores da América, vão vestir a camisa do Colo-Colo nesta noite.

Mas esse apoio tem um motivo bem maior do que uma possível simpatia pela equipe chilena. O negócio é mesmo secar o River Plate e torcer para que ele se despeça da competição já nas quartas de final.

Afinal, existem vários motivos para se acreditar que o clube argentino é o principal candidato a acabar com a hegemonia de cinco títulos consecutivos do futebol brasileiro no torneio interclubes número um do continente. Então, é melhor cortar o mal pela raiz, não?