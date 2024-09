Eliminatórias: Paraguai já tem seleção tão 'brasileira' quanto o Brasil

Reserva de Gatito, o goleiro Carlos Coronel, do norte-americano New York Red Bulls, é natural de Porto Murtinho, pequena cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o território paraguaio.

O arqueiro começou a carreira no futebol brasileiro (é cria do Red Bull Brasil) e nunca morou no Paraguai. No entanto, como sua mãe é paraguaia, tem o direito de defender a seleção alvirroja e começou a ser convocado no ano passado.

Por que tantos brasileiros?

Diferente de outros países sul-americanos, como Argentina, Colômbia e Uruguai, o Paraguai não tem hoje uma geração tão forte assim para se estabelecer em clubes do primeiro escalão Europa.

Apenas sete dos seus convocados desta Data Fifa atuam no Velho Continente -os meia-atacantes Miguel Almirón (Newcastle) e Julio Enciso (Brighton) são as figuras mais importantes no cenário internacional.

Com o pouco interesse da Europa pelos paraguaios, o Brasil, mercado mais rico do futebol sul-americano, acaba sendo um destino natural para eles. Só na primeira divisão do Brasileirão, há 12 atletas aptos a vestir a camisa guaraní.