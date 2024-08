Enquanto prepara volta ao Brasil, Oscar vive auge com 'Dream Team' da China

Mais que isso: o Port ganhou todos os 17 últimos compromissos que disputou. Seu último tropeço foi o empate por 1 a 1 com o Shanghai Shenhua, no dia 27 de abril, ou seja, mais de três meses atrás.

Melhor versão

Pela primeira vez na carreira, Oscar tem mais participações diretas em gols (29) do que jogos (24) em uma temporada.

O meia brasileiro é o terceiro principal artilheiro do Port em 2024, com 11 tentos. Além disso, é disparado o maior "garçom" do Campeonato Chinês (18 assistências, contra 11 de Lei Wu, seu companheiro de time, que ocupa a segunda posição no ranking).

Neste ano, o camisa 8 também conseguiu algo bastante raro na sua carreira: fazer três gols na mesma partida. O hat-trick anotado no 4 a 1 sobre o Cangzhou Mighty Lions, em maio, foi só o quarto na sua trajetória como profissional, o primeiro desde 2019.

Despedida da China

Oscar já anunciou que não tem intenção de renovar com o Port e que deixará a China depois do encerramento do seu contrato, no fim do ano.