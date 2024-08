Título, prêmios e 10 meses sem gol: o que Talles Magno fez nos EUA?

Ótimo início

O começo da passagem de Talles Magno pelos EUA foi dos mais promissores. No primeiro ano pelo NY City, o brasileiro se sagrou campeão da MLS (Major League Soccer) com direito a um gol decisivo -foi ele que classificou o time para a decisão, com um tento aos 43 minutos do segundo tempo contra Philadelphia Union.

Em 2022, o camisa 43 foi eleito para a seleção da Liga dos Campeões da Concacaf, carinhosamente apelidada de Concachampions, e ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

Naquele ano, aliás, o ex-Vasco teve o momento mais produtivo da sua carreira. Titular absoluto do lado esquerdo do ataque do City, encerrou a temporada com 11 gols e oito assistências, dois recordes pessoais.

Dez meses sem gol

O problema é que essa boa fase, que poderia até mesmo render a Talles Magno uma transferência para o primeiro escalão da Europa, não durou tanto tempo assim.