Reta final da janela: 7 brasileiros com futuro ainda indefinido na Europa

Imagem: Irina R. H. / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Depois de quatro temporadas de empréstimos pouco produtivos (para Borussia Dortmund, Girona e Frosinone), o Real não sabe muito o que fazer para "salvar" a carreira de Reinier e não perder mais dinheiro com o jogador. Os espanhóis continuam procurando um clube para o meia-atacante defender em 2024/25, mas o mercado europeu já parece estar fechado para o ex-Flamengo. Uma solução para esse problema seria emprestar Reinier para alguma equipe brasileira, mas essa opção está longe de ser a favorita do ainda jovem jogador.

ARTHUR CABRAL

Atacante, 26 anos

Benfica (POR)

Imagem: Divulgação

A paciência do Benfica com Arthur Cabral durou apenas uma temporada. Insatisfeito com o primeiro ano do centroavante no estádio da Luz (11 gols e três assistências), o clube português resolveu colocar o jogador à venda nesta janela de transferências. O Cruzeiro chegou a se animar com a notícia, mas desistiu do negócio por estar fora da sua realidade financeira. De acordo com a imprensa lusa, o atacante tem já um princípio de acordo com o Brentford e deve anunciar nos próximos dias sua ida para a Premier League inglesa.

EMERSON ROYAL

Lateral direito, 25 anos

Tottenham (ING)