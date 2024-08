2 gols por jogo: quem é o brasileiro que briga por artilharia da Champions?

Quem é Juninho?

Natural de Minas Gerais, o vice-artilheiro do torneio interclubes mais badalado do planeta foi formado nas categorias de base do Athletico-PR, mas praticamente não jogou no time principal do clube paranaense.

Juninho rodou bastante pelo país (Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova), jogou em três times de Portugal (Portimonense, Estoril e Chaves) e está na segunda temporada no Qarabag.

Na primeira, o atacante de 26 anos marcou 31 gols na soma de todas as competições. Ele foi o goleador máximo da primeira divisão do Azerbaijão (20 tentos) e também o jogador que mais participou de jogadas que terminaram com a bola nas redes (28, já que deu também oito assistências).

Na abertura da participação do Qarabag na Champions, Juninho brilhou contra o Lincoln Red Imps, de Gibraltar. No jogo de ida, fez um gol (vitória por 2 a 0). Já na volta, meteu logo um hat-trick e ainda deu passe para mais um tento (5 a 0).

Champions dos pequenos

A competição que Juninho e o Qarabag estão disputando é o torneio todo jogado em mata-matas que define os últimos sete participantes da etapa principal da Champions, aquela que estamos acostumados a assistir.