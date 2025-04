Seleção não pode ser usada para mostrar se a CBF está mal, diz Ednaldo

Tudo isso em uma manifestação que culminou com o apoio à reeleição do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, com quem Ednaldo teve desentendimentos recentes.

O que disse Ednaldo Rodrigues

Seleção

"Quando a seleção não se encontra bem em campo, eles colocam toda a administração como se fosse culpada. E, na realidade, nós não temos o controle de campo. Controle de campo é quem joga melhor e quem vence. Nós não podemos colocar a Seleção Brasileira mais no passado dos títulos conquistados. Ela tem que se impor, ela tem que voltar a ser grande, conquistando dentro de campo. E respeitando aqueles que vencem ela, porque venceram através de um melhor futebol. Então eu penso dessa forma. Ninguém é mais do que ninguém, mas também não pode, por resultado em campo, dizer que as outras coisas estão mal".

Investimentos da CBF

"Na CBF, desde quando assumimos em 2022, também evoluímos aqui as receitas, aumentamos as receitas e aumentamos o fomento no futebol. Pegamos a CBF com 41% de fomento no futebol. E hoje estamos com 80% do fomento do futebol. Isso quer dizer que toda a receita da CBF, que tem aumentado e que cada ano aumenta, 80% são destinados ao futebol feminino, ao futebol masculino, aos clubes da série C, D e até da B, que às vezes não tem os patrocínios suficientes".