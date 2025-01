Justiça mantém suspensão de execuções contra o Corinthians

A Justiça de São Paulo manteve a liminar que suspendeu as execuções judiciais contra o Corinthians até o clube apresentar seu plano para o pagamento de dívidas no RCE (Regime Centralizado de Execuções).

Decisão do último dia 15, cita contestações feitas pelo empresário Wagner Caetano e pela Link Assessoria Esportiva, do agente André Cury, e aponta que é aguardada decisão de agravo de instrumento (recurso) apresentado pela Pixbet, ex-patrocinadora do Alvinegro, contra a liminar.

Com a suspensão das execuções, os credores não podem bloquear as contas corintianas.