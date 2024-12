Empresário credor do Corinthians tenta interromper centralização de dívidas

O empresário Walter Caetano entrou na Justiça para tentar interromper o Regime Centralizado de Execuções (RCE) aberto pelo Corinthians, deferido pelo tribunal na semana passada.

Ele apontou que o clube lhe deve R$ 152 mil, por multa processual referente à aquisição de Matheus Davó ao Guarani.

O empresário diz que moveu uma ação contra o clube de Campinas, na qual penhorou os direitos sobre o atleta, e que a compra do jogador por parte do Corinthians foi considerada fraude de execução, com imposição de uma multa.