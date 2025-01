Como presidente do Corinthians tenta se defender de pedido de impeachment?

Oposição

Por sua vez, os opositores apostam que recentes revelações no inquérito policial sobre os desdobramentos do pagamento de comissão pela intermediação do patrocínio com a Vai de Bet desgastem mais o presidente na votação.

A oposição vê como devastador o depoimento do CEO da Vai de Bet, José André da Rocha Neto, revelado pelo UOL. Ele diz que não teve contato com Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design, apontada como intermediadora do contrato. A empresa receberia R$ 25,2 milhões do Corinthians pela negociação.

Outros detalhes da investigação apresentados em reportagem exibida no "Fantástico", no último domingo, também são usados como munição pela oposição.

Sobre Augusto dizer que não se envolveu com o pagamento de comissão, opositores sustentam que no início do caso ele ignorou algumas recomendações para tomar providências.

Armando Mendonça, segundo vice-presidente, aponta que levou para Augusto indícios de que a Rede Social Media Design transferiu dinheiro para uma empresa de fachada, após receber parte do pagamento devido pelo clube. Segundo ele, o presidente não iniciou uma investigação interna sobre o tema naquele momento.