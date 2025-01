Corinthians pretende pedir suspensão de cobrança de R$ 43 milhões de agente

Na petição que planeja apresentar, a agremiação quer informar para a 4ª Vara Cível do Tatuapé que as execuções contra o clube estão suspensas até o plano de pagamento de dívidas ser apresentado no processo relativo ao RCE. A informação será acompanhada do pedido de suspensão da execução, o que evitaria o risco de penhoras nas contas alvinegras.

No último dia 8, Bertolucci iniciou a cobrança de R$ 78,1 milhões contra o Timão em cinco processos. Os cerca R$ 43,2 milhões estão nesse bolo e se referem à compra de Ramiro, em 2019.

Conforme publicou a coluna, o Corinthians viu um lado positivo na cobrança feita por Bertolucci. Isso porque o clube avalia que a dívida cobrada pelo empresário será incluída no RCE.

Ao apresentar para a Justiça a lista de seus credores, o Corinthians incluiu a Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva, com R$ 78.212.245 a receber. Só que o agente e sua empresa não tinham acionado o clube na Justiça.

A análise é de que com os processos de Bertolucci o Alvinegro se livra de um problema que teria de ser discutido fora do RCE. A direção acredita que tem mais controle sobre a dívida dentro do regime centralizado.

O RCE é uma das principais apostas da diretoria comandada por Augusto Melo para tentar organizar as finanças corintianas. Os credores são reunidos num só processo e recebem parceladamente de acordo com um plano aprovado pela Justiça.