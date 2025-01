Corinthians vê lado bom em cobrança de R$ 78 milhões de agente na Justiça

Ao apresentar para a Justiça a lista de seus credores, o Corinthians incluiu a Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva, com R$ 78.212.245 a receber. Só que o agente e sua empresa não tinham acionado o clube na Justiça.

Entre os arquitetos do RCE no Parque São Jorge, havia incertezas sobre se a Justiça incluiria o empresário no quadro de credores no caso de ele não promover uma cobrança judicial.

Com o ingresso de Bertolucci na Justiça, ele deverá ser incluindo no RCE. Isso é visto como positivo no clube. Como as execuções estão suspensas neste momento por causa do regime centralizado, o Alvinegro não vê risco momentâneo de sofrer penhoras em suas contas com as cobranças do empresário.

O Corinthians entende que organizar o pagamento de seus credores por meio de um plano aprovado pela Justiça é fundamental para arrumar as suas finanças. Isso porque o clube fica livre de bloqueios e de outras medidas constritivas enquanto estiver cumprindo o combinado e ganha fôlego para pagar a dívida a prazo.

O entendimento é de que com os processos de Bertolucci o Alvinegro se livra de um problema que teria de ser discutido fora do RCE. A direção acredita que tem mais controle sobre a dívida dentro do regime centralizado.

Antes de ir à Justiça, Bertolucci mantinha bom diálogo com o clube. As conversas vinham sendo sobre ele receber seu crédito em cerca de seis anos. Os dois lados seguem alinhados.