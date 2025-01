Justiça dá 3 dias para Corinthians pagar R$ 43 mi a empresário por Ramiro

A Justiça de São Paulo deu 3 dias para o Corinthians pagar uma dívida de R$ 43 milhões com o empresário Giuliano Bertolucci. O débito é referente à compra do meia Ramiro, em 2019.

A decisão saiu na última sexta e foi publicada nesta segunda no Diário Oficial. O clube também tem 15 dias para apresentar defesa ou inicar bens passíveis de penhora. A Justiça ainda concedeu o benefício de pagar a dívida de forma parcelada.

Os valores já haviam sido listados na relação de credores entregue pelo clube à Justiça no Regime de Centralização de Execuções (RCE) no fim do ano passado, mas constavam como "título não executado". O tribunal paulista, na ocasião, deu 60 dias para o Corinthians apresentar um plano de pagamento aos credores, em débitos que chegam a R$ 379 milhões.