Corinthians: Abalado, Garro dará novo depoimento após acidente com morte

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, disse que o meia Rodrigo Garro está abalado após se envolver em um acidente de trânsito que culminou na morte de um motociclista. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (4), em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina.

Estamos prestando todo apoio a ele daqui. Falamos com o advogado dele e aguardamos maiores informações sobre os próximos passos. [Garro] Está muito triste com a situação, mas, agora, está em casa junto com a família Armando Mendonça, à coluna

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Alvinegro, está em contato com o advogado de Garro. Informações iniciais dão conta de que o meia vai prestar novo depoimento amanhã (5).