Lusa vai preparar reservas no Paulista para serem titulares na Série D

A SAF da Portuguesa prevê a montagem de dois times em 2026, um para o Campeonato Paulista e outro para disputar a Série D do Brasileiro. No Estadual, a equipe deve ser mais forte.

As metas esportivas da Lusa neste ano são a manutenção na elite do Paulistão e alcançar o acesso para a Série C do Brasileirão.

Ficar na primeira divisão do Paulista tem importância nacional, pois garantiria uma vaga na Série D de 2026, caso a Lusa não conquiste o acesso para a Série C do Brasileiro.